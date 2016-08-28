Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: три партийных руководителя регионального уровня сняты с должностей в КНР

Международная панорама
28 августа, 14:00 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Подробностей перестановок высокопоставленных чиновников не приводится
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Секретарь партийного комитета в провинции Хунань Сюй Шоушэн, Ли Цзихэн, занимающий аналогичный пост в провинции Юньнань, а также глава партийной организации Тибетского автономного района Чэнь Цюаньго по решению Центрального Комитета КПК отстранены от занимаемых должностей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

Новыми главами партийных комитетов в регионах назначены Ду Цзяхао, Чэнь Хао и У Инцзе соответственно. Других подробностей перестановок высокопоставленных чиновников не приводится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
3
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
4
В ДТП на МКАД на западе Москвы пострадали пять человек
5
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублей
6
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
7
Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию
Темы дня
Реклама