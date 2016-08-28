СМИ: три партийных руководителя регионального уровня сняты с должностей в КНР

ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Секретарь партийного комитета в провинции Хунань Сюй Шоушэн, Ли Цзихэн, занимающий аналогичный пост в провинции Юньнань, а также глава партийной организации Тибетского автономного района Чэнь Цюаньго по решению Центрального Комитета КПК отстранены от занимаемых должностей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

Новыми главами партийных комитетов в регионах назначены Ду Цзяхао, Чэнь Хао и У Инцзе соответственно. Других подробностей перестановок высокопоставленных чиновников не приводится.