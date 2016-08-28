Опрос: Саркози вырвался в лидеры предстоящих праймериз "Республиканцев"

ПАРИЖ, 28 августа. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Экс-президент Франции Николя Саркози на этой неделе объявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2017 году. Сразу после этого заявления стал расти рейтинг его популярности, констатируют эксперты.

Так, согласно опубликованному в воскресенье институтом TNS Sofres опросу, бывший глава государства вырвался в лидеры среди остальных кандидатов на предстоящих внутри французских "Республиканцев" праймериз.

За Саркози в первом туре внутрипартийных выборов будут готовы отдать голоса порядка 34% сторонников либерал-консерваторов. При этом его главный конкурент мэр Бордо Ален Жюппе, долгое время бывший фаворитом опросов, всего за одну неделю потерял сразу 3% голосов.

В ноябре этого года французские правые намерены провести внутрипартийные выборы, чтобы определить наиболее сильного кандидата на президентских выборах. К настоящему моменту об участии в праймериз уже сообщили 13 кандидатов. Последним свою кандидатуру выдвинул именно Саркози, в то время как Жюппе заявил о намерении принять участие в выборах еще два года назад.

В то же время согласно другому опросу общественного мнения, включившего не только сторонников "Республиканцев", но и сторонников других политических партий, лишь 21% французских избирателей твердо заявили, что хотят вновь увидеть Саркози у руля власти.

Первый тур выборов президента Франции пройдет в апреле 2017 года. В настоящий момент о своем намерении принять в них участие уже официально заявила лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которая, по данным опросов, всерьез может рассчитывать на выход во второй тур. Кандидат от правоцентристской оппозиции определится по итогам внутрипартийных выборов 20 и 27 ноября этого года. Что же касается действующего президента Франсуа Олланда, то он пока официально не выдвигал своей кандидатуры, хотя многие французские обозреватели убеждены, что это "лишь вопрос времени".