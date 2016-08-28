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Народная милиция ЛНР: "Правый сектор" обстрелял КПП у Станицы Луганской

Международная панорама
28 августа, 14:26 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 28, августа. /ТАСС
Боевики выпустили 52 мины из минометов калибра 120 и 82 мм
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ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Боевики украинского националистического батальона "Правый сектор" (запрещен в РФ) минувшей ночью обстреляли из минометов контрольно-пропускной пункт (КПП) возле Станицы Луганской. Об этом сообщили Луганскинформцентру в народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

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"Сегодня ночью украинские каратели в очередной раз обстреляли район пункта пропуска "Станица Луганская", выпустив 52 мины из минометов калибра 120 и 82 мм. Как мы уже неоднократно говорили, такие обстрелы пункта пропуска со стороны "Правого сектора" носят систематический и провокационный характер на фоне попытки показать свою значимость в свете предстоящего вывода из зоны так называемой "АТО" (силовой операции Киева в Донбассе)", - отметили в ведомстве, добавив, что украинское руководство продолжает нарушать Минские соглашения в части размещения вооружения.

"Правый сектор" - правоэкстремистская группировка, преобразованная в марте 2014 года в политическую партию на юридической и кадровой базе партии "Украинская национальная ассамблея (УНА - УНСО)". В апреле 2014 года лидер организации Дмитрий Ярош объявил о формировании спецбатальона "Донбасс" для "наведения порядка в Донецкой области", а в июле началось создание добровольческого украинского корпуса, активно участвовавшего в проведении силовой операции против жителей юго-востока Украины.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал организацию "Правый сектор" экстремистской и запретил ее деятельность в России.

В марте прошлого года, согласно приказу Генштаба ВС Украины, все добровольческие батальоны должны были быть расформированы, а их бойцы - сдать все оружие и выйти из зоны силовой операции. Им также предлагалось вступить в ряды силовых структур. Однако не все незаконные вооруженные формирования выполнили эти требования.

ООН выступила с жесткой критикой насильственных действий украинских "добровольческих батальонов" в Донбассе и в столице Украины, обвинив власти Киева в попустительстве. В докладе ООН от 8 июня 2016 года отмечается, что в стране "еще существуют ряд склонных к насилию группировок, таких как "Правый сектор", которые, по-видимому, действуют в качестве самостоятельной силы благодаря официальному потворству на высоком уровне и при почти полной безнаказанности как в Донбассе, так и на остальной Украине".

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