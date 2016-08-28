AFP: войска ПНС Ливии приступили к последнему этапу операции в Сирте

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РАБАТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Войска, верные правительству национального согласия (ПНС) Ливии, в воскресенье приступили к последнему этапу наступательной операции в Сирте (более 450 км восточнее Триполи), где все еще остаются отряды боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).
"Наши силы вошли в последние два квартала в Сирте, удерживаемые ИГ", - сообщил официальный представитель армии ПНС Реда Исса, которого цитирует Agence France-Presse (AFP). "Решающая битва в Сирте началась", - отметил он, добавив, что "в последней стадии операции против отрядов террористов принимают участие около одной тысячи военнослужащих" войск ПНС.
Лояльные кабинету Фаиза Сараджа в Триполи формирования, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из города Мисурата), с 12 мая проводят против ИГ операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус".
За этот период жертвами боев, по данным ряда медицинских источников, стали свыше 300 человек, еще более 1,5 тысячи получили ранения. Операция по освобождению Сирта силами ПНС осуществляется при поддержке военной авиации США, которая с 1 августа наносит удары по позиции ИГ в самом городе и в его окрестностях.
Как отмечают наблюдатели, утрата Сирта заметно ослабит позиции ИГ в Ливии, однако не ликвидирует полностью угрозу со стороны исламистов.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС