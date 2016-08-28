Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: войска ПНС Ливии приступили к последнему этапу операции в Сирте

Международная панорама
28 августа, 14:23 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
"Наши силы вошли в последние два квартала в Сирте, удерживаемые ИГ", - сообщил официальный представитель армии ПНС Реда Исса
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Войска, верные правительству национального согласия (ПНС) Ливии, в воскресенье приступили к последнему этапу наступательной операции в Сирте (более 450 км восточнее Триполи), где все еще остаются отряды боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Смотрите также

СМИ: почти 450 ливийских солдат были убиты за три месяца боев с ИГ

"Наши силы вошли в последние два квартала в Сирте, удерживаемые ИГ", - сообщил официальный представитель армии ПНС Реда Исса, которого цитирует Agence France-Presse (AFP). "Решающая битва в Сирте началась", - отметил он, добавив, что "в последней стадии операции против отрядов террористов принимают участие около одной тысячи военнослужащих" войск ПНС.

Лояльные кабинету Фаиза Сараджа в Триполи формирования, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из города Мисурата), с 12 мая проводят против ИГ операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус".

За этот период жертвами боев, по данным ряда медицинских источников, стали свыше 300 человек, еще более 1,5 тысячи получили ранения. Операция по освобождению Сирта силами ПНС осуществляется при поддержке военной авиации США, которая с 1 августа наносит удары по позиции ИГ в самом городе и в его окрестностях.

Как отмечают наблюдатели, утрата Сирта заметно ослабит позиции ИГ в Ливии, однако не ликвидирует полностью угрозу со стороны исламистов.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ливия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
3
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
4
В ДТП на МКАД на западе Москвы пострадали пять человек
5
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублей
6
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
7
Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию
Темы дня
Реклама