Премьер Болгарии: София не намерена принимать мигрантов из европейских государств

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СОФИЯ, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария не намерена принимать мигрантов, которых Австрия, Венгрия и Германия рассчитывают вернуть на Балканы. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя итоги встречи в субботу в Берлине с канцлером ФРГ и коллегами из Хорватии, Словении и Австрии.
"Мы хотим, чтобы ЕС соблюдал свои обязательства и не забывал, что европейская солидарность - это не только деньги, которые нам выделяются. Мы в категоричной форме заявили о том, что Болгария не будет принимать мигрантов, которые возвращаются из Австрии, Венгрии, Германии при условии, что нет соглашения с Турцией и не налажена процедура возвращения (мигрантов). Ультиматумы того или иного государства (о намерении вернуть мигрантов в Болгарию. - Прим. ТАСС) развитию объединенной Европы не помогают", - отметил глава правительства.
Болгарский премьер подчеркнул, что "Турция и ЕС должны приложить огромные усилия", чтобы соглашение о мигрантах продолжало действовать. "Хорошо или плохо, но в настоящее время это соглашение работает", - сказал он. Борисов также высказался в поддержку облегчения для Турции визового режима, прежде всего для бизнесменов и госслужащих.
Борисов также поддержал идею создания в ЕС единой европейской прокуратуры, армии и пограничной полиции. "Убежден, что общие структуры нам помогут сэкономить деньги и действовать рациональнее".
Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу