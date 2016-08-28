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Премьер Болгарии: София не намерена принимать мигрантов из европейских государств

Международная панорама
28 августа, 14:43 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
"Мы хотим, чтобы ЕС соблюдал свои обязательства и не забывал, что европейская солидарность - это не только деньги, которые нам выделяются", - заявил Бойко Борисов
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СОФИЯ, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария не намерена принимать мигрантов, которых Австрия, Венгрия и Германия рассчитывают вернуть на Балканы. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя итоги встречи в субботу в Берлине с канцлером ФРГ и коллегами из Хорватии, Словении и Австрии.

Youtube/ТАСС

"Мы хотим, чтобы ЕС соблюдал свои обязательства и не забывал, что европейская солидарность - это не только деньги, которые нам выделяются. Мы в категоричной форме заявили о том, что Болгария не будет принимать мигрантов, которые возвращаются из Австрии, Венгрии, Германии при условии, что нет соглашения с Турцией и не налажена процедура возвращения (мигрантов). Ультиматумы того или иного государства (о намерении вернуть мигрантов в Болгарию. - Прим. ТАСС) развитию объединенной Европы не помогают", - отметил глава правительства.

Болгарский премьер подчеркнул, что "Турция и ЕС должны приложить огромные усилия", чтобы соглашение о мигрантах продолжало действовать. "Хорошо или плохо, но в настоящее время это соглашение работает", - сказал он. Борисов также высказался в поддержку облегчения для Турции визового режима, прежде всего для бизнесменов и госслужащих.

Борисов также поддержал идею создания в ЕС единой европейской прокуратуры, армии и пограничной полиции. "Убежден, что общие структуры нам помогут сэкономить деньги и действовать рациональнее".

Соглашение ЕС и Турции
© AP Photo/Petros Giannakouris, File
В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.

С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".

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Инфографика Беженцы в Европе Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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