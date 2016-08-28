СМИ: "Фронтекс" проведет в октябре стресс-тест внешних границ ЕС

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БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex, "Фронтекс") планирует провести в октябре стресс-тест для проверки надежности границ Европейского союза. Об этом сообщил глава "Фронтекс" Фабрис Леггери в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Мы должны лучше подготовиться к кризисной ситуации", - отметил он. По словам Леггери, уже несколько стран - членов ЕС изъявили готовность участвовать в такой проверке, среди них Германия и Греция. По информации Welt am Sonntag, к ним присоединятся также Румыния, Словения и Финляндия.
"Мы хотим посмотреть, насколько страны готовы к чрезвычайной ситуации на внешних границах ЕС", - подчеркнул Леггери, добавив, что конкретные сценарии в настоящее время согласовываются.