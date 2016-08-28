СМИ: президент Узбекистана помещен в больницу и пройдет полное медобследование

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ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов помещен на стационарное лечение, он пройдет полное медицинское обследование. Об этом в воскресенье сообщило интернет-издание "Газета.uz" со ссылкой на кабинет министров Республики Узбекистан.
"По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени", - цитирует издание сообщение кабмина. Других подробностей на данный момент не приводится.
Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР.
29 декабря 1991 года на всенародных выборах избран президентом Республики Узбекистан (вступил в должность 4 января 1992 года). За него проголосовали 86% избирателей.
На общенациональном референдуме 26 марта 1995 года президентские полномочия Каримова были продлены до 2000 года ("за" проголосовали 99,6%).
9 января 2000 года был вновь избран президентом Узбекистана (91,9% голосов).
27 января 2002 года на всенародном референдуме принято решение об увеличении конституционного срока пребывания на посту президента Узбекистана с пяти до семи лет, таким образом полномочия Ислама Каримова были продлены до 2007 года.
В соответствии с конституцией Узбекистана, президент может избираться не более двух сроков подряд. Однако в ноябре 2007 года ЦИК вновь зарегистрировал на предстоящих выборах кандидатуру Ислама Каримова, выдвинутую Либерально-демократической партией Узбекистана. Объяснялось это тем, что выборы будут проводиться в соответствии с новой редакцией конституции 2002 года, поэтому в случае победы Каримова его новый президентский срок следует считать первым.
23 декабря 2007 года Ислам Каримов был вновь избран президентом Узбекистана, получив 88,1% голосов избирателей.
На президентских выборах 29 марта 2015 года Ислам Каримов снова одержал победу, набрав 90,39% голосов (вступил в должность 10 апреля 2015 года).