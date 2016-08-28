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СМИ: президент Узбекистана помещен в больницу и пройдет полное медобследование

Международная панорама
28 августа, 16:06 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 28, августа. /ТАСС
Других подробностей на данный момент не приводится
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Ислам Каримов

Ислам Каримов

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов помещен на стационарное лечение, он пройдет полное медицинское обследование. Об этом в воскресенье сообщило интернет-издание "Газета.uz" со ссылкой на кабинет министров Республики Узбекистан.

"По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени", - цитирует издание сообщение кабмина. Других подробностей на данный момент не приводится.

Ислам Каримов

Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР.

29 декабря 1991 года на всенародных выборах избран президентом Республики Узбекистан (вступил в должность 4 января 1992 года). За него проголосовали 86% избирателей.

На общенациональном референдуме 26 марта 1995 года президентские полномочия Каримова были продлены до 2000 года ("за" проголосовали 99,6%).

9 января 2000 года был вновь избран президентом Узбекистана (91,9% голосов). 

27 января 2002 года на всенародном референдуме принято решение об увеличении конституционного срока пребывания на посту президента Узбекистана с пяти до семи лет, таким образом полномочия Ислама Каримова были продлены до 2007 года.

В соответствии с конституцией Узбекистана, президент может избираться не более двух сроков подряд. Однако в ноябре 2007 года ЦИК вновь зарегистрировал на предстоящих выборах кандидатуру Ислама Каримова, выдвинутую Либерально-демократической партией Узбекистана. Объяснялось это тем, что выборы будут проводиться в соответствии с новой редакцией конституции 2002 года, поэтому в случае победы Каримова его новый президентский срок следует считать первым. 

23 декабря 2007 года Ислам Каримов был вновь избран президентом Узбекистана, получив 88,1% голосов избирателей. 

На президентских выборах 29 марта 2015 года Ислам Каримов снова одержал победу, набрав 90,39% голосов (вступил в должность 10 апреля 2015 года). 

Полный текст биографии

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Персоны
Каримов, Ислам Абдуганиевич
Страны
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