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Немецкий политик: Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией

Международная панорама
28 августа, 16:26 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Касаясь санкций против РФ, бывший глава фракции Левой партии в Бундестаге отметил: "В любом случае они являются ошибкой"
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БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией, введение санкций было неправильным путем. Такое мнение высказал известный немецкий политик, бывший глава фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Грегор Гизи в интервью газете Welt am Sonntag.

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"Россию можно за многое критиковать", - отметил он. "Несмотря на это, нужно понимать, что Запад в отношении России допустил серьезные ошибки. Он неоднократно пренебрегал российскими интересами", - считает Гизи.

Бывший лидер ЛП напомнил о ситуации, когда Запад "без резолюции Совета Безопасности ООН напал на Сербию". "Сюда добавилось решение о размещении американских ракет в Польше и Чехии, - продолжал он. - Представьте себе, что Россия разместит свои ракеты в Мексике и скажет, что они должны защищать ее от Колумбии. Поверили бы в это американцы?"

Касаясь санкций против РФ, Гизи отметил: "В любом случае они являются ошибкой". Ограничительные меры "больше бьют по нам, чем России", подчеркнул он, добавив, что Россия открывает для себя новые рынки в Азии и Латинской Америке.

"Ошибки были сделаны и со стороны американцев. Одной из них стало заявление (президента США) Барака Обамы о том, что Россия - это региональная держава", - сказал Гизи. "В любом случае (президент РФ Владимир) Путин показал американцам, что Россия в Сирии все же является мировой державой", - подчеркнул политик.

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