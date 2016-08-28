СМИ: двое мирных жителей Донецка погибли от выстрела украинского снайпера

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число погибших мирных жителей от выстрелов украинского снайпера на западной окраине Донецка возросло до двух человек. Об этом сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Стало известно о гибели еще одной женщины в Петровском районе Донецка, которая была убита украинским снайпером, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Таким образом, число погибших мирных жителей за сегодняшний день составило два человека".

Ранее в силовых ведомства ДНР сообщили о гибели в Донецке женщины от выстрела украинского снайпера, еще один мирный житель города получил ранение.