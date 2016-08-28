Опрос: Трамп продолжает приближаться к Клинтон в предвыборной гонке

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон на данный момент опережает своего соперника от республиканцев Дональда Трампа лишь на 3%, о чем свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные нового социологического опроса, проведенного компанией Morning Consult poll.
Согласно результатам проведенного с 24 по 26 августа исследования, за Клинтон готовы проголосовать 43% респондентов, за Трампа - 40%. Еще 17% опрошенных не определились со своим решением. Таким образом, миллиардер приблизился к своему главному конкуренту: по данным опроса недельной давности, он отставал от Клинтон на 6% (44% против 38%), а в самом начале августа разрыв между ними составлял 9% в пользу бывшей первой леди.
Социологи при этом отмечают, что ни Трамп, ни Клинтон не пользуются популярностью у народа. Так, 58% участников опроса придерживаются отрицательного мнения о Трампе, 57% то же самое сказали про Клинтон.
Участие в опросе приняли 2007 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает 2%.