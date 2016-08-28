Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из Донбасса

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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение уволить волонтера и фотографа Дмитрия Муравского с должности советника министра обороны на общественных началах. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Соответствующее решение было принято в связи с резонансом вокруг фотографий Муравского", - отметили в Минобороны.
На прошлой неделе Муравский опубликовал фото из зоны военного конфликта на востоке страны. Особый резонанс в сети получил снимок "Перемирие в Широкино". Коллеги Муравского и участники боевых действий считают, что это фото и другие не являются документальными. При этом участник силовой операции Виктор Мороз заявил, что снимки Муравского, на которых изображены бойцы во время взрывов в Широкине, являются подделкой. Однако фотограф настаивал, что снимок сделан в условиях боевых действий.
"В министерстве обороны ценят работу Дмитрия Муравского. В ведомстве неоднократно получали от него качественные, художественно оформленные фото, которые министерство ни разу не позиционировало как документальные или как фото реальных боевых действий", - отметила пресс-служба ведомства.
В сообщении подчеркивается, что Муравский предложил Полтораку создать информационно-координационный центр, к работе в котором планировалось привлекать на волонтерских началах фотографов, видеооператоров, художников, режиссеров и сценаристов с целью предоставления им возможности создавать качественный контент о Вооруженных силах Украины.
"Для организации этой работы 16 июня этого года Муравский был назначен на должность советника на общественных началах, - говорится в сообщении. - Все фотографии, вокруг которых сейчас возник резонанс, сняты автором до официального назначения в министерство обороны, и сделаны им по личному усмотрению".