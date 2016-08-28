Власти Ирана проводят расследование в отношении одного из участников ядерных переговоров

ТЕГЕРАН, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Власти Ирана подтвердили в воскресенье появившуюся ранее в местной прессе информацию о задержании одного из участников переговоров по иранской ядерной программе.

"Информация о задержании (участника ядерных переговоров) соответствует действительности. Этот человек находится под следствием и после задержания был освобожден под залог. Обвинения против него пока не выдвинуты", - заявил в ходе пресс-конференции в Тегеране официальный представитель судебной власти ИРИ Голямхосейн Мохсени Эжжеи. Он не назвал имени подозреваемого и воздержался от дополнительных комментариев на данную тему.

Ранее на этой неделе в иранской прессе появились сообщения об аресте Абдольрасула Дорри Эсфахани, который принимал активное участие в завершившихся в июле прошлого года переговорах Ирана с международными посредниками (группой "пять плюс один" в составе постоянных членов СБ ООН и Германии) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Как сообщалось, он подозревается в "проникновении в команду иранских переговорщиков".

Эсфахани имеет ирано-канадское гражданство. 16 августа Генпрокуратура ИРИ сообщала о задержании лица с двойным гражданством, который "был связан с британскими спецслужбами". Имя задержанного при этом не называлось.

Соглашение по иранской ядерной программе было достигнуто 14 июля 2015 года. После того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном всех обязательств по соглашению, 16 января этого года стороны объявили о начале реализации Совместного всеобъемлющего плана действий. Он предусматривает отмену санкций, ранее введенных в отношении Исламской Республики в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, Евросоюзом и США. Со своей стороны Тегеран ограничил свою ядерную деятельность и поставил ее под полный контроль МАГАТЭ.

Ядерное соглашение в целом было позитивно воспринято в Иране. Однако иранские консервативные круги придерживаются мнения, что в ходе переговоров Исламская Республика пошла на чрезмерные уступки.