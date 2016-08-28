Чехия до конца текущего года не примет сирийских беженцев

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ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. Чехия до конца текущего года не примет из турецких миграционных центров 90 сирийских беженцев, которые она должна была разместить на своей территории в соответствии с соглашением между ЕС и Турцией. Об этом заявил в воскресенье Чешскому телевидению министр внутренних дел республики Милан Хованец.
"До конца текущего года никаких (сирийских беженцев. - Прим. ТАСС) мы не примем", - подчеркнул глава МВД. В миграционных центрах, где размещены беженцы, проводятся их "очень тщательные проверки" с целью исключить угрозы для национальной безопасности.
Власти Чехии выступают против применения принудительных механизмов распределения беженцев в ЕС. В связи с этим Прага критикует Берлин, который настаивает именно на таком подходе к решению миграционной проблемы. "Германия не справилась с напором беженцев", - считает Хованец.
Он также высказался против отмены визового режима с Турцией, поскольку, по его мнению, политика этой страны после недавней попытки госпереворота стала непредсказуемой и Анкара не может рассматриваться в качестве надежного партнера при урегулировании миграционного кризиса в ЕС. "Турки занимаются прежде всего урегулированием своего конфликта с курдами", - считает министр.
Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу