Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня

БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Еще не время снимать санкции в отношении РФ, но вопрос может оказаться в повестке дня. Об этом заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD.

"Учитывая ход реализации "Минска", к сожалению, нет", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, не пришло ли время для аннулирования санкций. "Но если мы продвинемся в реализации минских соглашений, то это, конечно, окажется на повестке дня", - отметила Меркель.

"Важно работать над разрешением конфликта на Украине. Реализация "Минска" пока оставляет желать лучшего", - указала канцлер. "Время не терпит", - подчеркнула она.

Москва при этом не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в контактной группе в качестве посредника. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях об этом не идет речь". При этом представитель Кремля отмечал, что Москва с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализации минских договоренностей.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 12 февраля 2015 года участники переговоров контактной группы в Минске подписали ранее согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" документ, предусматривающий прекращение огня в Донбассе с 15 февраля. Переговоры "нормандской четверки" в составе президентов РФ, Украины и Франции, а также канцлера ФРГ продолжались в Минске в разных форматах (в узком составе и с участием членов делегаций) с вечера 11 февраля в общей сложности около 16 часов. Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст

Политика санкций себя исчерпала

Российские политики неоднократно заявляли о неэффективности санкционного режима в качестве попытки давления на РФ.

По мнению многих из них, в Европе постепенно приходят к пониманию, что политика санкций себя исчерпала.

Так, по словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, санкционная политика Евросоюза уже к концу этого года будет подвергнута серьезному пересмотру. "У меня нет никаких сомнений, что 2017 год станет последним годом санкций, во всяком случае, в их нынешнем виде", - считает парламентарий.

О контроле за вооружениями

Меркель заявила также, что поддерживает инициативу главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о перезапуске глобальной системы контроля за вооружениями. "Я поддерживаю эту инициативу. Как это будет точно выглядеть, нужно будет, конечно, еще обговорить", - отметила она. "Но это правильно и важно", - добавила Меркель.

"Я считаю, что переговоры о разоружении всегда важны. За последние годы в этой области мало чего достигнуто", - подчеркнула канцлер.

В минувшую пятницу в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Штайнмайер выразил мнение, что необходимо "перезапустить систему контроля над вооружениями", чтобы не допустить нового витка гонки вооружений.

Перезапуск системы контроля "является испытанным способом обеспечения прозрачности, избежания рисков и образования доверия", отметил Штайнмайер. Для всех, "кто хочет нести ответственность за безопасность Европы", это может стать "конкретным предложением сотрудничества", добавил он. "Перезапуск контроля над вооружениями должен предусматривать действительную верификацию и распространяться, в том числе, на территории, статус которых является спорным", - считает министр. Под контроль должны попадать и новые системы вооружений, указал он.