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Менеджер кампании Трампа: магнат будет относиться к мигрантам честно и гуманно

Международная панорама
28 августа, 21:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам Келлиэнн Конуэй, Трамп хочет решить проблему мигрантов "гуманно и по справедливости", но "он не хочет причинить им вред"
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/CRISTOBAL HERRERA

ВАШИНГТОН, 28 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не призывает к принудительной депортации нелегальных мигрантов, он лишь выступает за честное отношение к ним и выполнение буквы закона. Такие пояснения в интервью телеканалу CBS дала менеджер кампании миллиардера Келлиэнн Конуэй.

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"Он говорит не о принудительной депортации, а о том, что нужно быть честными и гуманными. Но также надо быть честными и по отношению к американцам, которые ищут работу", - сказала она. По словам Конуэй, Трамп хочет решить проблему мигрантов "гуманно и по справедливости", но "он не хочет причинить им вред". Для решения этой проблемы, продолжила она, кандидат-республиканец предлагает им "узаконить свое пребывание (в США)".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Трамп в случае победы на выборах насильно выдворять из страны нарушителей, Конуэй заметила, что сейчас в Соединенных Штатах уже есть ведомства, которые занимаются этой работой. Трамп же "хочет гарантировать, что закон выполняется, и что это делается честно, гуманно и эффективно".

Ранее магнат заявил, что в случае избрания главой государства он намерен депортировать тысячи иностранцев, попавших в Соединенные Штаты незаконным путем и причастных к совершению правонарушений на территории страны. Трамп также объявил, что планирует ввести специальную электронную систему слежения за прибывающими в страну иностранцами, чтобы в случае нарушения визового режима их можно было "быстро депортировать" на родину.

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