Двое детей погибли в результате разрыва снаряда в Саудовской Аравии

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Двое детей погибли в воскресенье в результате разрыва снаряда в Саудовской Аравии. Об этом сообщило управление гражданской обороны страны.

"Боевой снаряд, выпущенный с территории Йемена, попал в дом подданного королевства. В результате погибли две девочки, пострадали пять членов одной семьи", - говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в провинции Наджран.

Информация о схожем ЧП поступила и в субботу. Тогда погиб один ребенок, а другой получил ранения.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади. Это привело к эскалации напряженности на саудовско-йеменской границе, откуда практически ежедневно поступают сообщения об обстрелах и бомбардировках.

По данным ООН, в результате боевых действий в Йемене погибли более 6,4 тысячи человек, свыше 30 тысяч получили ранения. Число жертв среди мирного населения превысило 3,7 тысячи человек.