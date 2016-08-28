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Глава МВД Франции считает, что не следует запрещать ношение буркини

Международная панорама
28 августа, 22:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Бернар Казнев заявил, что запрет на ношение буркини приведет к "непоправимым последствиям"
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© AP Photo, File

ПАРИЖ, 28 августа. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Законодательный запрет на ношение буркини - купального костюма для мусульманских женщин - может привести к непоправимым последствиям. Такое мнение выразил глава МВД Франции Бернар Казнев.

"Соответствующий закон (запрет на ношение буркини - прим. корр. ТАСС) не только не будет отвечать конституции, но будет контрпродуктивным и приведет к непоправимым последствиям", - заявил Казнев на страницах газеты La Croix. В связи с этим действующее "правительство не намерено предлагать какие-либо инициативы" в этом направлении, подтвердил министр.

Буркини и политическая оппозиция

Между тем именно запрета на ношение буркини сегодня требуют многие представители политического истеблишмента Франции, особенно среди правой оппозиции. Экс-президент Николя Саркози, который заявил о намерении участвовать в предстоящих в 2017 году президентских выборах, убежден, что этот запрет необходим для "сохранения традиционных французских ценностей".

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Аналогичного мнения придерживается бывший премьер Франции Франсуа Фийон (2007-2012 гг.). "Буркини, конечно, смехотворный сюжет для дебатов, но это одновременно символ, который в своих интересах могут использовать исламские радикалы. Это своего рода провокация. Поэтому логично будет просто запретить его", - считает бывший глава правительства.

Глава Национального фронта Марин Ле Пен была в числе первых, кто выразил глубокое разочарование обнародованным в пятницу решением Государственного совета Франции - высшей административной юрисдикция в Пятой республике. Госсовет постановил, что предпринятая рядом мэров французских городов, в том числе Ниццы и Канна, инициатива по запрету на ношение буркини на общественных пляжах "является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан". Всего речь идет о трех десятках городов и коммун Франции, запретивших мусульманскую одежду на своих пляжах.

Мнение французов разделилось

В целом, отмечают местные наблюдатели, скандал вокруг буркини вновь наглядно показал, насколько сильно разобщено общество во Франции, когда речь заходит о "правах и обязанностях" в отношении последователей ислама. Дебаты вылились на страницы авторитетных изданий.

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"В свободной стране недопустимо выдворять с пляжа женщину лишь за то, что она с покрытой головой и в брюках, особенно если унизительное обращение полиции с этой женщиной сопровождается расистскими выкриками одетых в "корректные" купальники людей", - пишет газета Libération. Издание напомнило об инциденте в Ницце, когда пятеро сотрудников муниципальной полиции заставили уйти с пляжа уже немолодую женщину, которая находилась в воде в одежде и с платком на голове, не закрывающим лицо. При этом действия полиции сопровождались одобрительными выкриками других отдыхающих и оскорбительными ремарками в адрес женщины.

"И все это происходит в свободной Франции? Неужели полиция нужна для того, чтобы запрещать ходить на пляж матерям семейств в традиционной одежде, которые ничего не требуют и никому не угрожают?" - задается вопросом Libération, отмечая, что борьба с исламизмом должна быть направлена против радикальных имамов и джихадистов, а не против женского купального костюма.

Обратную точку зрения отстаивает Le Figaro, рупор умеренных консерваторов. Это издание считает, что в вопросе буркини должны победить жесткость и трезвость взглядов в отношении "скандального наряда". Как отмечает Le Figaro, купальник буркини не предписан Кораном. "Это чисто политический, деструктивный выпад, которым радикальный ислам хочет поставить под вопрос наш образ жизни, нашу цивилизацию и культуру", - убеждено издание.

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