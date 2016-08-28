Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300

ФК "Спартак" обыграл "Анжи" и вышел на первое место в чемпионате РоссииСпорт 28 августа, 23:26
Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций САРПолитика 28 августа, 23:12
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцевСпорт 28 августа, 22:56
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300Международная панорама 28 августа, 22:29
Глава МВД Франции считает, что не следует запрещать ношение буркиниМеждународная панорама 28 августа, 22:07
В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человекПроисшествия 28 августа, 21:29
ФК "Локомотив" обыграл "Краснодар" в первом матче после возвращения тренера СеминаСпорт 28 августа, 21:15
Менеджер кампании Трампа: магнат будет относиться к мигрантам честно и гуманноМеждународная панорама 28 августа, 21:12
Бывший советник Обамы назвал Трампа клиническим психопатомМеждународная панорама 28 августа, 20:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. США предпринимали все возможные усилия для того, чтобы Иран не получил зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом заявил руководитель и духовный лидер ИРИ, главнокомандующий иранскими ВС аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с командованием базы ПВО "Хатам аль-Анбия", на которой будут нести боевое дежурство российские ЗРК С-300.
"Системы ПВО С-300 являются сугубо оборонительным, а не наступательным видом вооружения. Мы имеем дело с таким врагом, который не оставляет нам права даже на оборону. Мы должны наращивать наш оборонный потенциал для того, чтобы этот враг не мог даже помыслить об агрессии против Исламской Республики", - сказал он.
"Шум вокруг поставок Ирану С-300, так же как в свое время шумиха, поднятая вокруг иранского ядерного объекта Форду, стал очередным проявлением злобы врагов иранской нации. Они должны уяснить, что в случае нападения на Иран получат сокрушительный ответ", - отметил Хаменеи в ходе выступления, текст которого распространила его канцелярия.
В воскресенье иранское телевидение в девятичасовом выпуске новостей впервые показало по случаю отмечаемой в Иране Недели сил ПВО кадры с места развертывания российских ЗРК С-300 на базе "Хатам аль-Анбия".