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Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300

Международная панорама
28 августа, 22:29 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
"Системы ПВО С-300 являются сугубо оборонительным, а не наступательным видом вооружения. Мы имеем дело с таким врагом, который не оставляет нам права даже на оборону", - заявил духовный лидер страны
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© Office of the Iranian Supreme Leader via AP

ТЕГЕРАН, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. США предпринимали все возможные усилия для того, чтобы Иран не получил зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом заявил руководитель и духовный лидер ИРИ, главнокомандующий иранскими ВС аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с командованием базы ПВО "Хатам аль-Анбия", на которой будут нести боевое дежурство российские ЗРК С-300.

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"Системы ПВО С-300 являются сугубо оборонительным, а не наступательным видом вооружения. Мы имеем дело с таким врагом, который не оставляет нам права даже на оборону. Мы должны наращивать наш оборонный потенциал для того, чтобы этот враг не мог даже помыслить об агрессии против Исламской Республики", - сказал он.

"Шум вокруг поставок Ирану С-300, так же как в свое время шумиха, поднятая вокруг иранского ядерного объекта Форду, стал очередным проявлением злобы врагов иранской нации. Они должны уяснить, что в случае нападения на Иран получат сокрушительный ответ", - отметил Хаменеи в ходе выступления, текст которого распространила его канцелярия.

В воскресенье иранское телевидение в девятичасовом выпуске новостей впервые показало по случаю отмечаемой в Иране Недели сил ПВО кадры с места развертывания российских ЗРК С-300 на базе "Хатам аль-Анбия".

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