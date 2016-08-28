Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300

ТЕГЕРАН, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. США предпринимали все возможные усилия для того, чтобы Иран не получил зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом заявил руководитель и духовный лидер ИРИ, главнокомандующий иранскими ВС аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с командованием базы ПВО "Хатам аль-Анбия", на которой будут нести боевое дежурство российские ЗРК С-300.

"Системы ПВО С-300 являются сугубо оборонительным, а не наступательным видом вооружения. Мы имеем дело с таким врагом, который не оставляет нам права даже на оборону. Мы должны наращивать наш оборонный потенциал для того, чтобы этот враг не мог даже помыслить об агрессии против Исламской Республики", - сказал он.

"Шум вокруг поставок Ирану С-300, так же как в свое время шумиха, поднятая вокруг иранского ядерного объекта Форду, стал очередным проявлением злобы врагов иранской нации. Они должны уяснить, что в случае нападения на Иран получат сокрушительный ответ", - отметил Хаменеи в ходе выступления, текст которого распространила его канцелярия.

В воскресенье иранское телевидение в девятичасовом выпуске новостей впервые показало по случаю отмечаемой в Иране Недели сил ПВО кадры с места развертывания российских ЗРК С-300 на базе "Хатам аль-Анбия".