Президент Чехии считает лучшим решением миграционного кризиса закрытие границ ЕС

ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан уверен, что пресечь напор мигрантов на Евросоюз можно и нужно путем закрытия границ ЕС для нелегальных беженцев.

Свою позицию он высказал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, посетившей в четверг республику с однодневным визитом. Об этом глава государства сообщил сегодня в интервью пражскому радиоканалу "Частота-1".

"Лучше всего мы повлияем на ситуацию с (миграционным кризисом - прим. ТАСС), если закроем (для них - прим. ТАСС) европейскую границу", - подчеркнул президент. "Я возражал госпоже канцлеру, объяснявшей, как, по ее мнению, необходимо справиться с волной беженцев", - признал он.

Милош Земан также высказался за скорейшее создание единой армии ЕС. Она обеспечит охрану внешних границ организации и выполнение задач по борьбе с международным терроризмом, которые, по словам президента, Евросоюз должен решать в "активной коалиции" с другими государствами. Он напомнил, что сейчас главной опасностью является террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "Против исходящих от "Исламского государства" угроз мы должны бороться сразу и сейчас", - подчеркнул президент.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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