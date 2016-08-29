Более тысячи мигрантов спасены в Сицилийском проливе

РИМ, 29 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Более тысячи мигрантов, переправлявшихся на надувных лодках и рыболовецких шхунах от берегов Ливии в Италию, были спасены в воскресенье в Сицилийском проливе. Об этом сообщила итальянская служба береговой охраны.

Как указывается в сообщении, всего было осуществлено 11 операций спасения с участием кораблей береговой охраны, военных судов, участвующих в миссии "Безопасное море", а также неправительственной организации Open Arms. Все спасенные мигранты доставляются в разные итальянские порты.