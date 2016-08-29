Власти Боливии подтвердили гибель четвертого шахтера в ходе столкновений с полицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Число шахтеров, погибших в ходе столкновений с боливийской полицией, возросло до четырех. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел республики Карлос Ромеро.

"23 августа один пострадавший потерял левую руку и большую часть желудка из-за неправильного обращения с динамитом, о чем члены шахтерских кооперативов не рассказывали. Он был доставлен в больницу, где прошлой ночью скончался", - приводит слова министра газета Página Siete.

Как отметил Ромеро, еще трое шахтеров погибли, предположительно, от огнестрельного ранения. "Мы должны расследовать эти смерти, как и пытки и гибель замминистра (внутренних дел Родольфо) Ильянеса", - подчеркнул глава ведомства.

Ильянес был похищен и убит протестующими в четверг. По словам главы радио Fedecomin Мойсеса Флореса, шахтеры набросились на замминистра, который пытался убедить их сесть за стол переговоров, после того, как распространилась новость о третьем погибшем манифестанте. Власти Боливии предъявили обвинения в убийстве Ильянеса шести шахтерам, в том числе главе Национальной федерации шахтерских кооперативов (Fencomin) Карлосу Мамани. Все они были задержаны.

Акции протеста шахтеров начались в Боливии в середине августа. Полиция была вынуждена несколько раз применить силу для разгона протестующих, блокировавших автотрассы. Шахтеры вышли на улицы в знак протеста против нового закона о кооперативах.