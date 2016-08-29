Спецпредставитель США посетит Судан, где встретится с представителями властей и общества

ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спецпредставитель США по делам Судана и Южного Судана Дональд Бут направился в суданскую столицу Хартум, где у него запланированы переговоры с представителями руководства страны, а также встречи с местными жителями. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

По ее информации, Бут "встретится с суданскими официальными лицами, лидерами местных общин, сотрудниками международных организаций, он рассчитывает на открытую дискуссию и свободный обмен мнениями". Кроме Хартума, дипломат посетит провинцию Голубой Нил. Его визит продлится до 1 сентября.

Ранее президент Судана Омар аль-Башир заявил о готовности вести мирные переговоры с отрядами вооруженной оппозиции, действующими в стране, только до конца нынешнего года. Заявление главы государства прозвучало буквально через сутки после провала очередного раунда консультаций властей с оппозиционными группировками по вопросу о прекращении боевых действий в регионе Дарфур и провинциях Южный Кордофан и Голубой Нил.

Вооруженные столкновения в этих районах между местными формированиями повстанцев и центральными властями, основанные преимущественно на межэтнических разногласиях, продолжаются длительное время. Они временно прекращались после заключения очередного соглашения между сторонами. В результате боев в этих провинциях тысячи людей погибли, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.