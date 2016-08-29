Трамп потребовал от Клинтон опубликовать ее полную историю болезни

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов опубликовать свою подробную историю болезни, призвав поступить точно так же и соперницу-демократку Хиллари Клинтон, которую противники неоднократно обвиняли в утаивании от общественности информации о ее состоянии здоровья.

"Я считаю, что оба кандидата - криводушная Хиллари и я - должны опубликовать детальные медицинские записи (о состоянии здоровья)", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. "Я сделал бы это без проблем, - добавил миллиардер. - Как насчет Хиллари?"

Тема здоровья кандидатов в президенты стала актуальной в свете обострения борьбы Трампа и Клинтон после завершения сезона первичных выборов. Две недели назад магнат упрекнул свою соперницу в "недостатке моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Пресс-секретарь республиканца Кэтрин Пирсон предположила, что Клинтон страдает дисфазией (нарушением речи). Пирсон аргументировала свое умозаключение тем, что демократка подозрительно часто "пропадает после очередного выступления", так как якобы вынуждена "ехать домой и ложиться спать". В штабе Клинтон такие утверждения полностью отвергли.

I think that both candidates, Crooked Hillary and myself, should release detailed medical records. I have no problem in doing so! Hillary? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2016 г.

Немало шума наделало и сделанное на скорую руку лечащим врачом Трампа заключение по поводу состояния здоровья республиканца. Доктор Харольд Борнштейн утверждал, что "Трамп в случае избрания будет самым здоровым человеком на посту президента" в истории США. "Состояние его здоровья отменное, особенно умственное состояние", - заверил доктор. Впоследствии врач признал, что заключение о здоровье миллиардера было составлено им "за пять минут".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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