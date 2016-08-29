СМИ: Пхеньян готов обсуждать свою ядерную программу, но не без условий

ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители КНДР во время диалога с бывшими американскими чиновниками и экспертами выражали готовность приступить к обсуждению дальнейшего развития своей ядерной программы, хотя отказываться от уже имеющихся материалов страна не намерена. Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье вечером в электронной версии газеты The Washington Post.

По утверждению автора статьи, эти контакты происходили во время серии встреч, именуемых Track 2. "Пхеньян часто направляет старших дипломатов для участия в этих сессиях. Что касается американцев - то это бывшие чиновники и ведущие эксперты по Корее и ядерной проблематике", - поясняет он.

Издание ссылается на специалиста из Американо-корейского института Джоэля Вита. "В первую очередь их интересует замена действующего сейчас перемирия мирным договором. В этом контексте они готовы говорить о денуклеаризации. Они достаточно ясно дали понять, что они не против обсуждения их программы по созданию ядерного оружия, если это будет частью переговоров о мирном соглашении", - сказал он.

При этом другие участники встреч, проходивших в разное время в Берлине, Сингапуре и Пекине, настроены более скептично. Так, Виктор Ча, являвшийся главным экспертом по Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) при президенте Джордже Буше-младшем, полагает, что речь не идет о каких-то кардинальных сдвигах. "Похоже, что они просто произносят тезисы", - считает он. По словам бывшего члена СНБ, представители КНДР и ранее говорили нечто подобное и те, кто слышит такие высказывания впервые, выдают желаемое за действительное.

Последний раз официальные лица двух стран находились за одним столом в рамках проведения Диалога по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии в конце июня в Пекине. От Соединенных Штатов туда был направлен спецпредставитель по КНДР Сон Ким. По утверждению столичного издания, на этой конференции дипломаты из Пхеньяна заявили, что уже полученный страной материал для производства боеголовок обсуждению не подлежит, однако дальнейшее производство может стать предметом для разговора. Источники газеты не исключают, что Сон Ким мог пообщаться с главой делегации КНДР "на полях" этого мероприятия, хотя Госдепартамент об этом не объявлял.

The Washington Post напоминает, что для запуска нового диалога между Пхеньяном и действующей администрацией (США) времени уже не осталось. "Если (кандидат от демократов) Хиллари Клинтон победит на выборах, то, как заявляли ее ключевые помощники, внимание будет уделяться усилению давления на Ким Чен Ына при помощи санкций до того, как начать переговоры. Та же схема была использована с Ираном", - говорится в тексте статьи. В то же время, напоминает ее автор, в отличие от Ирана КНДР уже может приступить к созданию ядерного оружия.