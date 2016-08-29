СМИ: китайские хакеры занимаются шпионажем против Австралии

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СИДНЕЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Иностранные, предположительно китайские, хакеры в течение последних пяти лет предприняли ряд успешных атак на компьютерные системы правительства Австралии, в том числе Министерства обороны. С таким утверждением выступила телекомпания ABC, сославшись на источники в разведсообществе страны.
"Наши источники подозревают, что спонсором хакеров выступал Китай", - уточнила телекомпания.
Советник правительства по вопросам кибербезопасности Алистер Макгиббон отказался подтверждать или опровергать эти утверждения, сославшись на то, что правительство не комментирует хакерские атаки. В то же время он признал, что компьютерные системы Австралии "подвергаются хакерским атакам на ежедневной основе".
Официальный представитель посольства КНР в Австралии категорически отверг утверждения о том, что его страна занимается кибершпионажем против Австралии, назвав их "абсолютно безосновательными" и базирующимися на "ложных клише".