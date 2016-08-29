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В Австралии начинается забастовка метеорологов

Международная панорама
29 августа, 6:10 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
В течение ближайших двух недель они не будут размещать информацию о погоде на официальной странице метеобюро в Twitter, не будут отвечать на телефонные звонки и запросы по электронной почте
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СИДНЕЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Работники Австралийского бюро метеорологии в понедельник во второй половине дня начнут двухнедельную забастовку. Об этом сообщила заместитель секретаря Австралийского профсоюза работников госслужб (CPSU) Бет Винсент-Питч.

В настоящее время в национальном метеобюро работают около 1500 сотрудников, которые вот уже почти три года ведут безуспешные переговоры с правительством о повышении зарплаты. В течение ближайших двух недель они не будут размещать информацию о погоде на официальной странице метеобюро в Twitter, не будут отвечать на телефонные звонки и запросы по электронной почте. Единственное исключение будет сделано для предупреждений об экстремальных погодных условиях, которые могут возникнуть в каком-либо регионе Австралии.

"Забастовка - это поистине крайняя мера, к которой вынуждены прибегнуть члены нашего профсоюза, - подчеркнула замсекретаря CPSU. - Мы хотим обсудить на переговорах (с правительством) вопрос о повышении зарплаты и, как мне кажется, никто не считает наше желание неразумным".

В начале текущего месяца аналогичную забастовку провели сотрудники служб пограничного и таможенного контроля международных аэропортов Австралии, которые также являются членами профсоюза работников госслужб. В отличие от метеорологов они бастовали 24 часа.

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