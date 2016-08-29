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Напавший на священника в Индонезии хотел повторить недавний теракт во Франции

Международная панорама
29 августа, 7:07 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Правоохранительные органы страны проверяют причастность нападавшего к группировке "Исламское государство"
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СИНГАПУР, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Недавнее убийство исламистами католического священника Жака Амеля во Франции стало мотивом для покушения на христианского священнослужителя, случившегося накануне в индонезийском городе Медан (административный центр провинции Северная Суматра). Об этом рассказал глава провинциального управления полиции Мардиаз Кусин Двихананто.

"После просмотра в интернете теракта, произошедшего в городе Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии 26 июля, подозреваемый 18-летний молодой человек решил совершить подобное нападение", - отметил полицейский. По его словам, "правоохранительные органы проверяют его причастность к группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), поскольку у него была обнаружена соответствующая символика".

По свидетельствам очевидцев, подозреваемый находился в церкви вместе с прихожанами, затем он неожиданно встал с места, из его рюкзака прозвучал хлопок, и повалил дым. После этого он набросился с ножом на пастора, легко ранив его. Присутствовавшие сумели быстро обезоружить преступника, и вызвать полицию.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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