Прокуратура Тайваня предъявит обвинения трем морякам за пуск ракеты в сторону КНР

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Прокуратура тайваньского города Гаосюн собирается предъявить обвинения трем морякам, ответственным за ошибочный пуск ракеты с патрульного корабля в сторону материкового Китая. Об этом сообщило центральное информационное агентство Тайваня.
1 июля сторожевик класса "Цзиньцзян" произвел случайный пуск новой сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Сюнфэн-3" ("Свирепый ветер-3") в сторону континентального Китая. В тот момент корабль был пришвартован на базе Цзоин в городе Гаосюн, на нем проводилось тестирование оборудования. Пролетев около 40 морских миль (около 74 км), ракета протаранила тайваньскую рыболовецкую шхуну в акватории Тайваньского пролива в зоне подконтрольных Тайбэю островов Пэнху. В результате инцидента погиб капитан судна, еще трое членов экипажа были ранены.
Прокуратура сообщила, что она склонна считать инцидент с запуском случайностью. Тем не менее, ведомство намерено предъявить обвинения в халатности, повлекшей гибель человека, главному корабельному старшине, его подчиненному и также лейтенанту, который отвечал за эксплуатацию вооружений. В случае, если их признают виновными, военнослужащим может грозить от трех до десяти лет тюремного заключения.