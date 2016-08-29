В брюссельском Институте криминологии прогремел взрыв

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Нападение было совершено ночью на институт криминалистике на севере Бельгийской столицы. Один или несколько человек на машине протаранили ворота и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где располагались лаборатории. Вспыхнул пожар. Об этом сообщило агентство Reuters.

Поскольку в здании никого не было, в результате взрыва сотрудники института не пострадали.