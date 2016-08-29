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Правительство Украины запустило систему электронных петиций

Международная панорама
29 августа, 10:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС
В конце августа 2015 года систему электронных петиций запустила администрация президента Украины
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Систему электронных петиций запустил кабинет министров Украины. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"С 29 августа граждане могут подавать и подписывать электронной петиции к кабинету министров. С сегодняшнего дня вы можете инициировать решение важных общественных вопросов путем представления электронной петиции в правительство", - отметил премьер.

Он также назвал петиции "действенным инструментом привлечения граждан к формированию приоритетов государственной политики и принятия управленческих решений".

"Зарегистрировавшись на сервисе, граждане могут подать электронные петиции к кабинету министров Украины, так и поддержать уже созданные. Для рассмотрения петиция должна набрать не менее 25 тыс. голосов в течение не более трех месяцев со дня обнародования", - уточнил премьер.

В конце августа 2015 года систему электронных петиций запустила администрация президента Украины. С тех пор на сайте главы государства размещено более 21 тыс. обращений от граждан. За год граждане инициировали самые невероятные предложения, например, перенести столицу из Киева в город Канев Черкасской области, уравнять зарплату депутатов Верховной Рады и минимальную пенсию в стране. Попадались и курьезные просьбы, например, украинцы предлагали отправить Юлию Тимошенко послом в Гондурас, а сборную страны после провала на Евро-2016 в зону силовой операции в Донбассе.

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