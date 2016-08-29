Правительство Украины запустило систему электронных петиций

Первые чартерные рейсы из России в Турцию отправятся 4-5 сентябряЭкономика и бизнес 29 августа, 11:35
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в ПодмосковьеПроисшествия 29 августа, 11:35
Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонииСибирь 29 августа, 11:17
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октябряПроисшествия 29 августа, 11:10
Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.Сибирь 29 августа, 11:07
Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задачНовости партнеров 29 августа, 11:02
"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.Транспорт 29 августа, 10:50
Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в НовосибирскеНовости партнеров 29 августа, 10:38
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 29 августа, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Систему электронных петиций запустил кабинет министров Украины. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
"С 29 августа граждане могут подавать и подписывать электронной петиции к кабинету министров. С сегодняшнего дня вы можете инициировать решение важных общественных вопросов путем представления электронной петиции в правительство", - отметил премьер.
Он также назвал петиции "действенным инструментом привлечения граждан к формированию приоритетов государственной политики и принятия управленческих решений".
"Зарегистрировавшись на сервисе, граждане могут подать электронные петиции к кабинету министров Украины, так и поддержать уже созданные. Для рассмотрения петиция должна набрать не менее 25 тыс. голосов в течение не более трех месяцев со дня обнародования", - уточнил премьер.
В конце августа 2015 года систему электронных петиций запустила администрация президента Украины. С тех пор на сайте главы государства размещено более 21 тыс. обращений от граждан. За год граждане инициировали самые невероятные предложения, например, перенести столицу из Киева в город Канев Черкасской области, уравнять зарплату депутатов Верховной Рады и минимальную пенсию в стране. Попадались и курьезные просьбы, например, украинцы предлагали отправить Юлию Тимошенко послом в Гондурас, а сборную страны после провала на Евро-2016 в зону силовой операции в Донбассе.