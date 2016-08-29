Адвокат: нарушение США правил розыска Миронова является основанием для его выдачи РФ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Розыск задержанного в Ереване по подозрению в незаконной торговле оружием гражданина РФ Сергея Миронова проводился американской стороной с нарушениями, что должно стать основанием для выдачи Миронова России, а не США. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24" адвокат россиянина Карен Нерсесян.
"Американской стороной и Интерполом не были соблюдены элементарные правила о розыске моего подзащитного на территории России с помощью российского Интерпола - этот порядок был нарушен, - сказал он. - Я думаю, что армянский суд и и правоохранительные органы, именно основываясь на этих нарушениях, обязаны выдать России российского гражданина, и предлагать американской стороне соблюдать процедуру и войти в контакт и сотрудничество с российскими органами правосудия и, естественно, Интерполом".
Ранее сообщалось, что в понедельник предположительно состоится заседание суда по вопросу об экстрадиции Миронова в США. По словам Нерсесяна, в какое время состоится заседание "пока не определено". "Время когда оно состоится - это где-то послеобеденное время", - сообщил он.
Адвокат также добавил, что на суде должны быть представлены документы, из которых станет ясно, "в чем он (Миронов) обвиняется, и на основании каких доказательств".
По данным СМИ, Сергей Миронов, 30-летний специалист в сфере информационных технологий, объявленный в международный розыск по запросу США, был задержан в ереванском международном аэропорту Звартноц. Американские власти подозревают его в незаконной торговле оружием.