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В результате теракта в иракском городе Кербела погибли 18 человек

Международная панорама
29 августа, 10:55 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
По данным "Аль-Арабии", взрыв был организован смертником
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КАИР, 29 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Восемнадцать человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в иракском городе Кербела, расположенном в 100 км к югу от Багдада. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, взрыв был организован смертником.

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