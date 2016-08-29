В результате теракта в иракском городе Кербела погибли 18 человек

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КАИР, 29 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Восемнадцать человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в иракском городе Кербела, расположенном в 100 км к югу от Багдада. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
По его данным, взрыв был организован смертником.