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МВД Польши: причина отмены безвизового движения с Калининградской областью - безопасность

Международная панорама
29 августа, 11:03 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
По словам главы ведомства, оппозиция необоснованно атакует власти за это решение и "пытается организовать бунт органов местного самоуправления"
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ВАРШАВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак назвал главной причиной заморозки режима малого приграничного передвижения (МПП) между пограничными территориями Польши и Калининградской области РФ соображения безопасности республики. Об этом он заявил в эфире Польского радио.

"Главная причина - безопасность, - констатировал он. - Я не могу говорить о деталях, так как эти материалы засекречены". "Не без причины НАТО во время саммита в Варшаве в июле решила разместить войска США и альянса на восточном фланге", - добавил министр.

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По его словам, оппозиция необоснованно атакует власти за это решение и "пытается организовать бунт органов местного самоуправления". Блащак привел данные Главного статистического управления, согласно которым в 2015 году россияне потратили в Польше 286 млн злотых ($75 млн), а поляки в России - 400 млн злотых ($105 млн). "Это показывает уровень экономического обмена. Поляки покупали бензин, алкоголь и сигареты - то есть товары с акцизами, которые оставались в РФ", - отметил он.

В 2012 году между правительствами РФ и Польши было подписано соглашение о принципах МПП, оно предполагает упрощенный порядок пересечения польско-российской границы. Жители Калининградской области и приграничных с РФ территорий Польши могли пересечь границу без визы, имея при себе загранпаспорт и карточку-разрешение на право находиться в Польше до 30 дней за одну поездку и до 90 дней за полгода.

С 4 июля Польша временно приостановила действие режима МПП с Калининградской областью и Украиной, объяснив свое решение необходимостью обеспечить безопасность саммита НАТО в Варшаве (8-9 июля) и Всемирных дней католической молодежи в Кракове (26-31 июля). РФ ввела в ответ аналогичные ограничения. Позднее МВД Польши сообщило, что МПП с РФ республика пока восстанавливать не будет. В МИД РФ в свою очередь отметили, что Москва не видит причин для такого решения.

Органы местного самоуправления в Польше, неправительственные организации, ряд политических партий выступили против решения властей республики. В приграничных регионах, которые были охвачены МПП подсчитывают потери.

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