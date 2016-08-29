Участники контактной группы в октябре и ноябре соберутся в Минске четыре раза

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ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в октябре и ноябре текущего года соберутся четыре раза. Об этом журналистам сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь главы делегации провозглашенной Донецкой республики (ДНР) на минских переговорах Дениса Пушилина.
"В октябре заседания запланированы на 5 и 26 число, затем контактная группа встретится 9 и 23 ноября", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей (ДАН).
Ближайшие две встречи контактной группы пройдут в белорусской столице 7 и 21 сентября.