Неизвестный бросил гранату в дом директора косовской телекомпании в Приштине

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БЕЛГРАД, 29 августа. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Взрывное устройство было брошено минувшей ночью в дом генерального директора косовской телерадиокомпании RTK Ментора Шали в Приштине. Об этом сообщило сербское агентство ТАНЮГ.
"Взрыв был сильным. Он произошел, когда вся семья была в доме. К счастью, никто не пострадал", - рассказал сам гендир.
Предположительно, речь идет о взрыве гранаты. Полиция самопровозглашенной Республики Косово проводит расследование инцидента.
Это уже второе нападение, связанное с телекомпанией RTK за последние несколько дней. Ранее граната была брошена во двор здания телекомпании.