Неизвестный бросил гранату в дом директора косовской телекомпании в Приштине

БЕЛГРАД, 29 августа. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Взрывное устройство было брошено минувшей ночью в дом генерального директора косовской телерадиокомпании RTK Ментора Шали в Приштине. Об этом сообщило сербское агентство ТАНЮГ.

"Взрыв был сильным. Он произошел, когда вся семья была в доме. К счастью, никто не пострадал", - рассказал сам гендир.

Предположительно, речь идет о взрыве гранаты. Полиция самопровозглашенной Республики Косово проводит расследование инцидента.

Это уже второе нападение, связанное с телекомпанией RTK за последние несколько дней. Ранее граната была брошена во двор здания телекомпании.