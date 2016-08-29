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Неизвестный бросил гранату в дом директора косовской телекомпании в Приштине

Международная панорама
29 августа, 11:07 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Мария Федорова
Полиция самопровозглашенной Республики Косово проводит расследование инцидента
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БЕЛГРАД, 29 августа. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Взрывное устройство было брошено минувшей ночью в дом генерального директора косовской телерадиокомпании RTK  Ментора Шали в Приштине. Об этом сообщило сербское агентство ТАНЮГ.

"Взрыв был сильным. Он произошел, когда вся семья была в доме. К счастью, никто не пострадал", - рассказал сам гендир.

Предположительно, речь идет о взрыве гранаты. Полиция самопровозглашенной Республики Косово проводит расследование инцидента.

Это уже второе нападение, связанное с телекомпанией RTK за последние несколько дней. Ранее граната была брошена во двор здания телекомпании.

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