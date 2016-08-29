Великобритания направит эсминец в Персидский залив для борьбы с ИГ

ЛОНДОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания направит эсминец HMS Daring в Персидский залив для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Военный корабль направится в ближневосточный регион на этой неделе и до конца года будет задействован в боевом охранении одного из авианосцев США, который непосредственно наносит удары по позициям боевиков ИГ на территории Сирии и Ирака. Daring также будет контролировать воздушное пространство в районе операции и передавать соответствующую информацию в штаб.

"Самолеты Королевских ВВС ежедневно бьют по террористам на земле, сухопутные войска осуществляют подготовку военнослужащих армии Ирака в саперном деле, ВМС же помогают в обеспечении защиты авианосцев коалиции в Персидском заливе", - сообщил в этой связи министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье