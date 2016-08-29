Формирования сирийской оппозиции наступают на Манбидж при поддержке Турции

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БЕЙРУТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Турецкие войска и союзные оппозиционные формирования "продолжают попирать суверенитет Сирии, углубляясь все дальше в ее северные районы". Об этом сообщает в своей электронной версии газета Al Watan.
По ее сведениям, главарь протурецкой вооруженной группировки "Султан Мурад" Ахмед Осман предъявил ультиматум курдским бойцам на севере Сирии. Сообщается, что он потребовал от них в течение суток покинуть Манбидж.
Как пишет газета, Турция использует марионеточные формирования для создания на западном берегу Евфрата "зоны безопасности". В воскресенье турецкие ВВС и артиллерия подвергли массированным обстрелам 13 сел, где оборонялись отряды арабских и курдских ополченцев, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС).
Согласно Al Watan, потери среди мирных жителей составили не менее 40 человек. Число жертв, как пишет издание, может возрасти, учитывая отсутствие медучреждений в зоне конфликта. Под натиском превосходящих сил противника бойцы СДС отступили из восьми сел, расположенных в радиусе 20 км к югу от пограничного города Джараблус.
Наступление на Манбидж (40 км от Джараблуса) ведут так называемая Сирийская свободная армия (ССА) и исламисты из коалиции "Аль-Джебха аш-Шамия". Город был освобожден 12 августа отрядами СДС от террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Осада Манбиджа продолжалась 73 дня. Поддержку с воздуха СДС оказывали ВВС международной коалиции во главе с США.
Одновременно, по сведениям Al Watan, турецкие войска начали обстрел населенных пунктов на подступах к курдскому анклаву Африн на западе Алеппо, где проживают 1,5 млн человек. Курдские силы самообороны объявили в этом районе всеобщую мобилизацию. В руках курдов находятся несколько населенных пунктов в окрестностях пограничного города Аазаз (40 км от Алеппо) - Менег, Дейр-Джамаль, Айн-Дикна и Тель-Рафаат, которые ранее являлись оплотами ССА.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.