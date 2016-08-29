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Интерпол отклонил запросы на объявление в розыск глав провозглашенных ДНР и ЛНР

Международная панорама
29 августа, 11:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС
Представитель Интерпола уточнил, что отказ связан с политической составляющей
Материал из 1 страницы
Игорь Плотницкий и Александр Захарченко

Игорь Плотницкий и Александр Захарченко

© Александр Худотеплый/ТАСС

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Интерпол отклонил запросы Украины на объявление в розыск глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Об этом в интервью украинскому изданию "Сегодня" сообщил глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя.

"Направлялись, но отклонены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Представитель Интерпола уточнил, что отказ связан с политической составляющей. "Интерпол не ставит под сомнение серьезность выдвинутых обвинений. Но руководствуется уставом и не нарушает его", - добавил он.

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