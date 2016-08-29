Интерпол отклонил запросы на объявление в розыск глав провозглашенных ДНР и ЛНР

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Интерпол отклонил запросы Украины на объявление в розыск глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Об этом в интервью украинскому изданию "Сегодня" сообщил глава рабочего аппарата Интерпола на Украине Василий Неволя.
"Направлялись, но отклонены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.
Представитель Интерпола уточнил, что отказ связан с политической составляющей. "Интерпол не ставит под сомнение серьезность выдвинутых обвинений. Но руководствуется уставом и не нарушает его", - добавил он.