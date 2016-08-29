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В Брюсселе задержаны пять человек в связи со взрывом в Институте криминалистики

Международная панорама
29 августа, 12:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
В результате взрыва никто не пострадал
Материал из 1 страницы
© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Пять человек задержаны в Брюсселе в связи со взрывом в Институте криминалистики, который произошел в ночь на понедельник. Об этом сообщила  федеральная прокуратура королевства.

"Пять человек были задержаны поблизости (от места происшествия). В настоящее время их допрашивают", - сказал журналистам представитель прокуратуры.

В ночь на 29 августа один или несколько человек на машине протаранили ворота и привели в действие взрывное устройство рядом с помещением, где располагались лаборатории брюссельского Института криминалистики. Поскольку в здании никого не было, в результате взрыва никто не пострадал.

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