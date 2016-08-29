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Новым главой администрации президента Украины станет Игорь Райнин

Международная панорама
29 августа, 12:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС
На этой должности он сменит Бориса Ложкина
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Игорь Райнин

Игорь Райнин

© Сергей Козлов/ТАСС

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Действующего главу администрации президента Украины Бориса Ложкина сменит на этому посту председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Игорь Райнин. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко.

"Новым главой администрации президента станет Игорь Райнин", - написал он в Facebook.

Информация об отставке действующего главы администрации президента, который занимает эту должность с 10 июня 2014 года, появилась в украинских СМИ. По данным журналистов, отставка состоится в рамках заседания Национального совета реформ.

Игорь Райнин начал политическую карьеру в 1998 году специалистом Коломакской районной администрации Харькова. С 2001 года по март 2010 - первый заместитель начальника Главного управления экономики Харьковской облгосадмиминистрации. Позже - депутат Харьковского облсовета. С 2014 года занимал должность и. о. зампредседателя Харьковской ОГА. С 17 ноября 2014 года - зампредседателя администрации президента Украины. А 3 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил Райнина в качестве председателя Харьковской ОГА.

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