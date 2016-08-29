МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации, состояние стабильное.

Об этом сообщила дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева в своем Instagram.

"По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное", - пишет Каримова-Тилляева.

По ее словам, "на данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния".

Ранее узбекские СМИ сообщали, что Каримов помещен в больницу, но диагноз не уточняли.

(Фото из личного архива, Март 2014 г.) Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами. ⬇️(Шаҳсий архивдан сурат, март 2014 й.) Турли хил гап-сўзларнинг олдини олиш мақсадида, бизнинг оилада ўтган хафтанинг охирида содир бўлган қайғули воқеа ҳақида ушбу саҳифам орқали сизга маълумот бермоқчиман. Шанба куни адамлар мияга қон қуйилиш ташхиси билан шифохонага олиб келиндилар. Ҳозир улар реанимация бўлимида тиббий муолажалар олмоқдалар. Ҳозирги пайтда ҳолатлари шифокорлар томонидан стабил деб баҳоланмоқда. Айни пайтда келгусидаги соғлиқлари борасида қандайдир тахминлар қилиш анча эрта. Мен сизлардан турли хил гап-сўзлардан йироқ бўлиб, оиламизнинг шаҳсий ҳаётига хурмат билан муносабатда бўлишингизни илтомос қиламан. Ушбу дамларда отамни ўз дуолари билан қўллаб-қувватловчи барча инсонларга ўзимнинг чексиз миннатдорчилигимни изҳор этаман. (Photo from family archive, March 2014) I would like to write here about the sad events that befell our family last weekend. My father was hospitalised after suffering a cerebral haemorrhage on Saturday morning, and is now receiving treatment in an intensive care unit. His condition is considered stable. At the moment it is too early to make any predictions about his future health. My only request to everyone is to refrain from any speculations, and show respect to our family's right to privacy. I will be grateful to everyone who will support my father with prayers. Фото опубликовано Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Авг 29 2016 в 2:03 PDT

Об Исламе Каримове

Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР.

29 декабря 1991 года на всенародных выборах избран президентом Республики Узбекистан (вступил в должность 4 января 1992 года). За него проголосовали 86% избирателей.

На общенациональном референдуме 26 марта 1995 года президентские полномочия Каримова были продлены до 2000 года ("за" проголосовали 99,6%). 9 января 2000 года был вновь избран президентом Узбекистана (91,9% голосов).

27 января 2002 года на всенародном референдуме принято решение об увеличении конституционного срока пребывания на посту президента Узбекистана с пяти до семи лет, таким образом полномочия Каримова были продлены до 2007 года.

В соответствии с конституцией Узбекистана, президент может избираться не более двух сроков подряд. Однако в ноябре 2007 года ЦИК вновь зарегистрировал на предстоящих выборах кандидатуру Каримова, выдвинутую Либерально-демократической партией Узбекистана. Объяснялось это тем, что выборы будут проводиться в соответствии с новой редакцией конституции 2002 года, поэтому в случае победы Каримова его новый президентский срок следует считать первым.

23 декабря 2007 года Каримов был вновь избран президентом Узбекистана, получив 88,1% голосов избирателей. На президентских выборах 29 марта 2015 года Каримов снова одержал победу, набрав 90,39% голосов (вступил в должность 10 апреля 2015 года).

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