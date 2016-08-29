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Пушилин считает заявление Киева о готовности обменять пленных "всех на всех" личным пиаром

Международная панорама
29 августа, 13:15 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 29, августа. /ТАСС
Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в Киеве готовы к освобождению по принципу "всех на всех" и эта формула обсуждалась на последних переговорах в Минске
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ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин скептически относится к готовности властей Украины выполнить Минские соглашения в части обмена пленными по формуле "всех на всех".

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26 августа советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в Киеве готовы к освобождению по принципу "всех на всех" и эта формула обсуждалась на последних переговорах в Минске.

"Только слова, обещания и личный пиар, но никаких конкретных действий. Так можно охарактеризовать данные заявления со стороны представителей Украины. Для того, чтобы процедура обмена пленными "всех а всех" (предусмотрен Комплексом мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года) стала возможна необходим закон об амнистии, речь о котором идет достаточно давно, но никаких подвижек не было," - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

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