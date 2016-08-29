Турчинов потребовал от "Укроборонпрома" создать оружие не хуже российского

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов поручил концерну "Укроборонпром" создать оружие, не уступающее российскому, что позволит стране укрепиться на мировом рынке вооружений.
"Сегодня задача госконцерна - создать современное качественное оружие и военную технику, которые не уступают российским аналогам", - сказал он во время поездки на Киевский бронетанковый завод.
По его словам, еще одна задача, над которой работает "Укроборонпром", - это "возобновление позиции на мировых рынках военной техники и вооружений". Турчинов сказал также, что за два года концерн увеличил объем производства в три раза, не назвав при этом абсолютных цифр.
На заводе Турчинову представили беспилотный авиационный комплекс "Горлица", разработанный на ГП "Антонов", а также дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом".
Концерн "Укроборонпром" был создан указом президента в декабре 2010 года с целью объединения отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас в его состав входит 125 заводов.