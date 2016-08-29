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Американский дрон замечен в воздушном пространстве Ирана

Международная панорама
29 августа, 13:36 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 29, августа. /ТАСС
Беспилотный аппарат покинул воздушное пространство страны после официального предупреждения со стороны иранских военных
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ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Американский беспилотный летательный аппарат был замечен в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщило агентство Tansim.

"На базе противовоздушной обороны объявлена тревога из- за американского "дрона-невидимки", замеченного на востоке Ирана", - передает агентство. Сообщается, что беспилотный аппарат покинул воздушное пространство страны после официального предупреждения со стороны иранских военных.

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