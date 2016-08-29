Харьковский суд продлил арест лидеру "Слобожанщины" Александровской

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Харькова оставил лидера движения "Слобожанщина" Аллу Александровскую под арестом. Об этом сообщил в понедельник журналистам один из ее адвокатов Александр Шадрин.

"Суд по ходатайству следователей в пятницу продлил еще на 15 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для Александровской. Она подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины", - сказал адвокат.

Как отметил Шадрин, на прошлой неделе 67-летняя Александровская на три дня была госпитализирована в харьковскую больницу для проведения медицинского обследования. "Обо всех действиях в судебном процессе над экс-депутатом, лидером "Слобожанщины" мы будем сообщать в Европейский суд по правам человека", - добавил адвокат.

Лидера движения "Слобожанщина" сотрудники правоохранительных органов задержали 28 июня, ей инкриминируют "посягательство на территориальную целостность Украины" и "дачу взятки должностному лицу". Дело ведет Служба безопасности Украины Харьковской области, а процессуальное руководство - прокуратура Харьковской области. Киевский районный суд Харькова 30 июня постановил арестовать Александровскую до 26 августа, защита подала апелляцию на это решение суда. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи Александровской.

Движение "Слобожанщина" выступает за принятие закона об одноименном особом регионе развития в Харьковской области. 9 мая петиция в поддержку инициативы набрала более 25 тысяч подписей. Именно это количество необходимо, чтобы глава государства ответил на обращение. Сторонники движения проводили в Киеве акции протеста, требуя от президента Петра Порошенко рассмотреть петицию.