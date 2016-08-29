Парламент Эстонии не смог избрать президента страны в первом туре

ТАЛЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Парламент Эстонии не смог избрать нового президента страны в первом туре выборов.

На состоявшемся внеочередном заседании ни одному из трех зарегистрированных кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов.

За спикера парламента Эйки Нестора отдали голоса 40 депутатов. Ранее сообщалось, что Нестора на выборах поддержали входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия (СДП) и Партия реформ (ПР). Кандидат от центристов, крупнейшей оппозиционной партии, Майлис Репс получила голоса 26 депутатов. За Аллара Йыкса, которого выдвинули входящий в правящую коалицию Союз Отечества и Республики вместе с оппозиционной Свободной партией Эстонии, высказались 25 парламентариев.

Еще восемь депутатов воздержались. В общей сложности в голосовании приняли участие 99 парламентариев из 101.

Второй и третий тур голосования пройдут во вторник, 30 августа.

28 августа Республиканская избирательная комиссия Эстонии зарегистрировала трех кандидатов. "Все три кандидата являются гражданами Эстонии по рождению, они подтвердили свое согласие баллотироваться на пост президента, и у них выполнено требование о поддержке по меньшей мере 21 члена парламента", - заявил председатель комиссии Меэлис Эрик.

Если парламент не сможет выбрать президента после трех туров, будет созвана Коллегия выборщиков, состоящая из 335 человек, в том числе депутатов парламента и представителей советов местных самоуправлений.

Многие наблюдатели в Эстонии убеждены, что голосования в Коллегии выборщиков на этот раз не избежать. "Мы на 99% уверены, что выбирать президента будет Коллегия выборщиков", - заявила кандидат от центристов Майлис Репс. "Всем ясно, что шансы избрать президента в Рийгикогу стремятся к нулю", - полагает евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

Коллегия выборщиков

Коллегия выборщиков состоит из депутатов парламента и представителей советов местных самоуправлений. Количество делегатов зависит от численности избирателей, зарегистрированных в муниципалитетах (от одного до десяти от каждого совета). Коллегия выборщиков в 2016 г. будет насчитывать 335 членов.

Перед коллегией предстают два кандидата, участвовавшие в третьем туре выборов в парламенте, а также кандидаты, которых имеет право предложить коллегия (их должны поддержать не менее 21 члена).

Коллегия избирает президента абсолютным большинством голосов (50% + 1). Если в первом туре победителя не окажется, в тот же день между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов, проводится второй тур. Если коллегия выборщиков не сможет избрать президента, вся процедура повторяется - в течение 14 дней организуются новые выборы президента в парламенте.

В Эстонской Республике в 1992 и в 2011 гг. президента избирал парламент, а в 1996, 2001 и в 2006 гг. - коллегия выборщиков.

Инаугурация нового главы государства состоится 10 октября 2016 г.