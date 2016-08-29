Порошенко настаивает на упрощении условий для бизнеса на Украине

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Упрощение ведения бизнеса на Украине и привлечение иностранных инвестиций являются жизненно необходимыми для экономического развития страны. Об этом заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ.
"Это не является только показателем количества средств, которые были привлечены в виде прямых иностранных инвестиций в украинский ВВП, это создание новых рабочих мест, обеспечение поступления налогов и доходов в государственные и местные бюджеты", - сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что ключевыми факторами для привлечения инвесторов должны стать "справедливая судебная, налоговая и таможенная системы, эффективная борьба с коррупцией, прозрачная приватизация, эффективный фондовый рынок".
Порошенко заявил, что парламент Украины должен принять ряд решений, направленных на упрощение экспорта товаров, а также расширить список предприятий, которые подлежат приватизации. В этой связи он указал на необходимость включения в этот список государственных предприятий в аграрной, транспортной и энергетической сферах.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил ранее, что в стране заработает офис по привлечению и сопровождению инвестиций. В июле этого года министр финансов Украины Александр Данилюк подчеркивал, что экономика Украины не сможет развиваться без иностранных инвестиций и кредитов, указав, что приоритетом в этом вопросе является сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).