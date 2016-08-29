Эстонские парламентарии не смогли избрать президента в первом туре

ТАЛЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Парламент Эстонии не смог избрать нового президента страны в первом туре голосования. На состоявшемся внеочередном заседании ни одному из трех зарегистрированных кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов.

За спикера парламента Эйки Нестора отдали голоса 40 депутатов. Ранее сообщалось, что Нестора на выборах поддержали входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия (СДП) и Партия реформ (ПР).

Кандидат от центристов, крупнейшей оппозиционной партии, Майлис Репс получила голоса 26 депутатов. За Аллара Йыкса, которого выдвинули входящий в правящую коалицию Союз Отечества и Республики вместе с оппозиционной Свободной партией Эстонии, высказались 25 парламентариев.

Еще восемь депутатов воздержались. В общей сложности в голосовании приняли участие 99 парламентариев из 101.

Второй тур выборов должен пройти во вторник, 30 августа, в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Для участия в нем кандидаты в президенты будут выдвигаться заново. Если и второй тур не выявит победителя, то два претендента, получившие наибольшее количество голосов, выйдут в третий тур, который будет проведен в тот же день.