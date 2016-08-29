Международный батальон НАТО будет дислоцирован в литовском городе Рукле

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ВИЛЬНЮС, 29 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Международный батальон НАТО, формированием которого для Литвы в настоящее время руководит Германия, будет размещен в городке Рукле. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны балтийской республики.
"Подразделение союзников по Североатлантическому альянсу разместится в военном городке в Рукле, где базируется мотопехотная бригада литовской армии Gelezinis vilkas, - отметило военное ведомство. Прибытие в Литву международного подразделения ожидается в 2017 году.
Рукла, в которой проживает немногим более 2 тыс. человек, находится примерно в центре страны в 70 км от столицы и в 35 км от второго по величине города Литвы - Каунаса.
В июле на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в странах Балтии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и в настоящее время продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.