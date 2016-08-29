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Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове

Международная панорама
29 августа, 16:59 UTC+3
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Президент Узбекистана Ислам Каримов перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации, состояние стабильное, сообщила дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева в своем Instagram.

Ислам Каримов находится у власти 26 лет. Он был избран главой государства 29 декабря 1991 года, набрав 86% голосов, и с тех пор является бессменным президентом Узбекистана.

Факты об одном из "политических долгожителей" среди первых лиц стран СНГ – в материале ТАСС. 

 

 

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